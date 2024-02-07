Yasemin - İdo Tatlıses çiftinin oğlu İbrahim Ayel taburcu oldu
2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan İdo - Yasemin Tatlıses, kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat olan oğulları İbrahim Ayel hakkında paylaşımda bulundu
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2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olma sevincini yaşamıştı. Fakat doğumdan sonra bebeklerden biri, kalbindeki sorun nedeniyle ameliyat olmuştu.
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TORUNU İÇİN DUA İSTEMİŞTİ
İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istemişti; "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun."
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"AMELİYAT GÜZEL GEÇTİ"
Torunu ameliyat olan İbrahim Tatlıses, ardından "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler sağ olun var olun" demişti.
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Tüm bunların ardından bir süredir hastanede tedavisi süren İbrahim Ayel bebek taburcu oldu.
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"ELLERİNİZ HİÇ AYRILMASIN"
Yasemin Şefkatli Tatlıses, bebeklerinin el ele olduğu görülen bu kareyi; "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notuyla yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram, İHA