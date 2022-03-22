Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için Aladağ Kamp Eğitim Merkezinde kampa giren Kadın Güreş Milli Takımı kadrosunda bulunan milli sporcu Yasemin, teknik direktör Efraim Kahraman gözetiminde günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.
Milli sporcu Yasemin Adar, bronz madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde de Bolu'da kampa girdiklerini ve buranın kendilerine uğurlu geldiğini söyledi.
Kadın güreşinde tarih yazmaya devam ettiklerini anlatan Yasemin, "23 yaş altı takımımız Bulgaristan'da takım olarak altın madalya aldı, tarih yazdı ve bir ilki başardı. Şimdi de Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Orada da tarih yazmak istiyoruz." dedi.
Yasemin Adar, federasyonda kadınlardan sorumlu asbaşkan olarak görev yaptığını, aynı zamanda spor hayatını da aktif şekilde sürdürdüğünü hatırlatarak, "Benim için çok büyük sorumluluk. Macaristan'da güreşeceğim ve kendimi göreceğim. Umarım hem takımımız hem de Türkiye için hayırlı uğurlu olur." ifadesini kullandı.
Dizlerinden iki operasyon geçirmesi nedeniyle mindere dönmesinin zaman aldığını aktaran Yasemin, "Avrupa Şampiyonası'nda kendimi deneyeceğim. Güzel bir şey gelirse beşinci Avrupa şampiyonluğumu elde etmiş olacağım. Tarihimize tarih ekleyeceğiz." diye konuştu.
"PARİS OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA HEDEFLİYORUM"
2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya hedeflediğini ifade eden milli güreşçi, şunları kaydetti:
"Kaza, bela ve sakatlık olmadığı sürece hedefimiz her zaman ileriye dönük. Çünkü kadın güreşinde biliyorsunuz ki olimpiyatlarda ilk bronz madalyayı ben aldım ama altın madalyamız eksik. Biz de Türk kadını olarak altını çok seviyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedefliyorum."
Milli sporcu, Balıkesir'de düzenlenen Yasemin Adar 20 Yaş Altı Kadınlar Güreş Şampiyonası'nın kendisini gururlandırdığını dile getirerek, "Hem Balıkesir'imiz hem de federasyonumuz beni ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Genelde değerli sporcuları öldükten sonra anmaya çalışıyoruz. Yaşadığım halde bunların yapılması, beni çok onurlandırdı." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!