28 Şubat 2015’te aramızdan ayrılan edebiyatımızın kilometre taşı Yaşar Kemal, Çukurova’nın dengbejlerini dinleyerek büyüdü. Torosların köylerindeki ağıt törenleri, çocukluğuna ve sonrasında romanlarına damgasını vurdu. Usta yazar, eserleriyle filmlere, tiyatro oyunlarına ve bestelere de ilham verdi. Zülfü Livaneli’nin onun şiirlerinden bestelediği “Merhaba” ve “Yalnızlık” kuşakları aşan bir üne kavuştu.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, tüm eserleri YKY’den yayımlanan büyük yazarı ölümünün beşinci yıldönümünde müzikle anıyor. 28 Şubat Pazartesi günü saat: 19:00’da Loca’da yapılacak Yaşar Kemal Anısına - “Merhaba” konserinde Kemal’in yaşamında ve eserlerinde yer bulan türküler, onun eserlerinden bestelenen parçalar ve onunla özdeşleştirilen şarkılar, Ferhat Livaneli Orkestrası tarafından yorumlanacak. Müzik yazarı Murat Meriç, seslendirilen şarkıların hikâyelerini aktaracak, plaklarda kalmış parçaları dinletecek. Fotoğraflar ve videolar da etkinliğe eşlik edecek.

Ferhat Livaneli Orkestrası

Solist, Bağlama, Cura: Erdem Şimşek

Solist: Hasan Doğru

Keman, Akordeon: Özge Metin

Piyano: Zafer Çotal

Flüt: Defne Livaneli

Gitar, Düzenlemeler ve Vokal: Ferhat Livaneli