YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir.

YAŞAR İPEK'İN KARİYERİ

Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya ilk adımını atmıştır. Ailesi ile birlikte İstanbul'a göçmüşlerdir. Ardından, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol almıştır.

Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden sanatçı, ordu evinde de şarkı söylemeye devam etmiştir.

2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürmüştür.

YAŞAR İPEK'İN ÖZEL HAYATI

Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da dünya evine girmiştir. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikilinin son olarak da kavga esnasında ses kayıtları ortaya çıkmıştır. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 yılının ağustos ayında boşanma kararı almışlardır.