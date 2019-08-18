18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaşar Erdinç kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Uzun süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören 54 yaşındaki ekonomist dün hayata gözlerini yumdu. İşte Yaşar Erdinç hayatı hakkında detaylar haberimizde...
BEYİN TÜMÖRÜ İLE MÜCADELE EDİYORDU
Uzmanlık alanı sermaye piyasaları olan Dr. Yaşar Erdinç hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz yıl beyin tümörü teşhisiyle Marmara Üniversitesi'nde ameliyat olmuştu.
17 Ağustos'ta ise Erdinç'te acı haber geldi.
Erdinç'in cenazesi 18 Ağustos Pazar günü ikindi namazına müteakip Levent Camisi'nden kaldırılacak.
YAŞAR ERDİNÇ KİMDİR?
Ünlü finansçı, 1965 yılında dünyaya geldi. Lisans öğrenimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, lisansüstü eğitimini Birmingham Üniversitesi'nde, doktora öğrenimini ise Leeds Üniversitesi'nde tamamladı.
1998-2000 yılları arasında Oyak Portföy ve İş Yatırım Araştırma Müdürü görevlerini yerine getiren Erdinç, Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F. Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanlığı yaptı. Haftalık ekonomi-finans dergilerinde yazı yazdı. Birçok kitap ve makaleye imza atan ekonomist, çeşitli görsel ve yazılı medya kuruluşlarında ekonomik gündemi de yorumladı.
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