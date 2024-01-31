Yaşanmış aşk hikayeleri: Hayatın dokunaklı anlarından esinlenen romantik filmler
Romantik filmleri izlerken genellikle kendimizi ana karakterlerle ve onların ilişkileriyle karşılaştırmayı severiz. Peki, aşk ve birçok duyguyu konu alan filmlerin bazılarının aslında gerçek bir hikayeye dayandığını biliyor muydunuz? İşte, sizin için hayatın dokunaklı anlarından esinlenilen 6 romantik film önerisi...
- 1
Sinema, birçok duyguyu insanlara aktarabilen bir sanattır ve özellikle gerçek hikayelere dayanan filmler insanları daha çok etkileyebilir. Gerçek aşk hikayelerinden ilham alarak yapılan filmler izleyicilere duygusal bir yolculuk sunabilir. İşte, yaşanmış aşk hikayelerine dayanan bazı filmlere dair detaylar...
- 2
SINIRLARI AŞMAK (WALK THE LINE)
Başrollerini Reese Witherspoon ile Joaquin Phoenix’in oynadığı 2005 yapımı romantik/müzikal kategorisinde yer alan ve 1 Oscar kazanmış olan bu filmde, Vivian ile evliliklerinin ardından Johnny, ailesinin geçimini sağlamak için satış elemanı olarak çalışırken müzisyen olma hayalini gerçekleştirmenin bir yolunu bulur ve bir plak anlaşması imzalar. Müziğinin tanıtımını yapmak için çıktığı kısa bir turne sırasında ünlü şarkıcı June Carter ile tanışmasıyla olaylar gelişir.
Bu film, country müzik efsanesi Johnny Cash'in, bir pamuk çiftliğinde geçirdiği ilk günlerinden, Elvis Presley ve Jerry Lee Lewis ile birlikte kayıt yaparak şöhrete yükselişine kadar geçen gerçek hayatı anlatılıyor.
IMDb puanı: 7.8/10
- 3
AŞKIN KIYISINDA (THE EDGE OF LOVE)
2008 yapımı romantik/savaş kategorisindeki bu filmin başrollerinde Keira Knightley, Cillian Murphy ve Sienna Miller yer alıyor. Filmde, Vera ve Dylan adlı iki insanın gençlik yıllarında sevgili olduğu ve yıllar sonra Londra'da buluşmaları anlatılır ancak büyük bir sorun vardır çünkü Dylan, Caitlin adlı bir kadınla evlidir.
Bu film, ünlü bir şair olan Dylan Thomas ve hayatındaki iki kadın hakkındadır.
IMDb puanı: 6.1/10
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- 4
AYNI YILDIZIN ALTINDA (THE FAULT IN OUR STARS)
2014 yapımı bu filmde, akciğer kanseriyle mücadele eden 17 yaşındaki Hazel, annesinin ikna etmesi üzerine tereddütle bir kanser destek grubuna kaydolur ve bu grupta agresif bir kemik kanseri olan 17 yaşındaki Gus ile tanışır. Ortak hedef ve arzularının peşinde koştukça aşk hikayeleri de gelişir.
John Green'in romanından uyarlanan film, onun bir pediatri hastanesinde öğrenci papazı olarak yaşadığı deneyimleri konu alıyor. Kitap, 2010 yılında 16 yaşında tiroid kanserinden ölen arkadaşı Esther Earl'e ithaf edildi.
IMDb puanı: 7.7/10
- 5
NOT DEFTERİ (THE NOTEBOOK)
2004 yapımı bu filmde, bir bakımevindeki Duke adlı yaşlı bir adam, demans hastası bir kadına, aralarındaki sosyal sınıf farkı nedeniyle aşkları tehdit altında olan iki genç sevgilinin hikayesini okuması anlatılıyor.
The Notebook, Nicolas Sparks'ın çok satan romanından ilham aldı. Hikaye, eski eşinin yaklaşık 60 yıldır birlikte olan büyükanne ve büyükbabasıyla ilgiliydi.
IMDb puanı: 7.8/10
- 6
AŞK YEMİNİ (THE VOW)
2012 yapımı bu filmin başrollerinde Rachel McAdams ile Channing Tatum yer alıyor. Filmde yeni evli bir çift olan Leo ve Paige, Paige'in bir kaza sonrasında komada kalmasıyla zor bir durumla karşılaşır. Paige uyandığında Leo'ya ya da birlikte yaşadıkları hayata dair hiçbir anısı yoktur bu yüzden Leo, onun kalbini yeniden kazanmak için çalışır.
Bu aşk hikayesi, 1993 yılında evlenen Krickitt ve Kim Carpenter'dan ilham aldı. Krickitt adlı kadın, bir araç kazasında beyin hasarı geçirdi ve eşini hatırlamadan komadan uyandı. Krickitt sonunda kocasına yeniden aşık oldu ve 1996'da yeminlerini yenilediler.
IMDb puanı: 6.8/10
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- 7
TERMİNAL (THE TERMINAL)
Steven Spielberg tarafından yönetilen 2004 yapımı filmde Doğu Avrupalı bir turist olan Victor Navorski, beklenmedik bir şekilde kendisini havaalanında mahsur kalmış halde bulur ve orada geçici olarak ikamet etmek zorunda kalır. Kendi ülkesinde yaşanan kargaşa nedeniyle pasaportu bir türlü düzeltilemeyen Victor, uçuş görevlisi Amelia gibi havaalanı personeli tarafından bir arkadaş olarak görülürken bazıları tarafından da sevilmiyordu.
Pasaportunun ve diğer gerekli seyahat belgelerinin çalınması nedeniyle 18 yılını havaalanı terminalinde geçiren Mehran Karimi Nasseri'nin gerçek hikayesi, The Terminal'e ilham kaynağı oldu.
IMDb puanı: 7.4/10
Kaynak: Bright Side, IMDb
Fotoğraf kaynağı: IMDb