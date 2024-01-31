Yaşanmış aşk hikayeleri: Hayatın dokunaklı anlarından esinlenen romantik filmler

SINIRLARI AŞMAK (WALK THE LINE)

Başrollerini Reese Witherspoon ile Joaquin Phoenix’in oynadığı 2005 yapımı romantik/müzikal kategorisinde yer alan ve 1 Oscar kazanmış olan bu filmde, Vivian ile evliliklerinin ardından Johnny, ailesinin geçimini sağlamak için satış elemanı olarak çalışırken müzisyen olma hayalini gerçekleştirmenin bir yolunu bulur ve bir plak anlaşması imzalar. Müziğinin tanıtımını yapmak için çıktığı kısa bir turne sırasında ünlü şarkıcı June Carter ile tanışmasıyla olaylar gelişir.

Bu film, country müzik efsanesi Johnny Cash'in, bir pamuk çiftliğinde geçirdiği ilk günlerinden, Elvis Presley ve Jerry Lee Lewis ile birlikte kayıt yaparak şöhrete yükselişine kadar geçen gerçek hayatı anlatılıyor.

IMDb puanı: 7.8/10