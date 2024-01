Yaşanmış aşk hikayeleri: Hayatın dokunaklı anlarından esinlenen romantik filmler

AYNI YILDIZIN ALTINDA (THE FAULT IN OUR STARS)

2014 yapımı bu filmde, akciğer kanseriyle mücadele eden 17 yaşındaki Hazel, annesinin ikna etmesi üzerine tereddütle bir kanser destek grubuna kaydolur ve bu grupta agresif bir kemik kanseri olan 17 yaşındaki Gus ile tanışır. Ortak hedef ve arzularının peşinde koştukça aşk hikayeleri de gelişir.

John Green'in romanından uyarlanan film, onun bir pediatri hastanesinde öğrenci papazı olarak yaşadığı deneyimleri konu alıyor. Kitap, 2010 yılında 16 yaşında tiroid kanserinden ölen arkadaşı Esther Earl'e ithaf edildi.

IMDb puanı: 7.7/10