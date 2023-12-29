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Doğu Demirkol’un senaryosunu yazdığı ve başrolünü Yağmur Tanrısevsin ile paylaştığı 'Yaşam Koçu'nun fragmanı yayınlandı. Yaşam koçları, enerji uzmanları ve falcıları kendine has tarzıyla anlatan ve ti’ye alan Doğu Demirkol, filmde 'Cafer' karakterine hayat veriyor.

Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek'in oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Yaşam Koçu'nda Cüneyt Özdemir, Kenan Taş, Fenerbahçe ve Milli Takım’ın pivotu Sertaç Şanlı kamera karşısına konuk oyuncu olarak geçti.

Wovie, Dmc & Netd ve RetroPro’nun yapımcısı olduğu, gösterime 12 Ocak'ta girecek olan 'Yaşam Koçu'nun konusu şöyle; âşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu 'Helin' ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan 'Cafer', bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan 'Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.