Korona yasakları resmen başlıyor. Bugünden itibaren AVM, kuaöfr ve kafeler için getirilen kısıtlamalar resmen yürürlüğe girecek. Peki, yasaklar saat kaçta başlayacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye göre yasakların başlangıç saati ile ilgili detaylar şöyle...



KORONA YASAKLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?



Korona yasakları restoran, kafe, AVM, kuaför, berber ve güzellik salonları için bu akşam saat 08.00'den itibaren başlayacak.

Bu doğrultuda, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20.00'de kapanacak, Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.