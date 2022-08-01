FOX TV de ekranlara gelen ve sevilen dizi Yasak Elma merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni sezonu ne zaman yayınlanacak ve oyuncu kadrosunda kimler olacak gibi aramalar yanı sıra fragmanı yayınlandı mı ve izle gibi aramalar da sürüyor. Peki, Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yasak Elma dizisine kimler veda ediyor? İşte detaylar....