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Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak?

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde FOX TV ekranlarında yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma, beşinci sezonu ile sezon finali verdi. Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı dizi, entrika ve aksiyon dolu sahneleriyle beş sezon boyunca reyting rekoru kırdı. Peki, Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Yasak Elma dizisinin detayları...

01.08.2022 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • FOX TV de ekranlara gelen ve sevilen dizi Yasak Elma merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni sezonu ne zaman yayınlanacak ve oyuncu kadrosunda kimler olacak gibi aramalar yanı sıra fragmanı yayınlandı mı ve izle gibi aramalar da sürüyor.  Peki, Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yasak Elma dizisine kimler veda ediyor? İşte detaylar....

  • YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

    Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

     

  • YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Dizinin sezon finali vermesinin ardından oyuncular soluğu tatilde alırken, Eda Ece ise İstanbul'da gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. 

    Yasak Elma'nın yeni sezon bölümlerinde Berk Atan'ın olmayacağı öğrenilirken diğer oyuncuların tatillerinin son zamanlarına girdiği öğrenildi

  • Ekime kadar tatil yapacağını ve izinli olduğunu söyleyen Ece, Şevval Sam'ın diziye devam edeceğinin müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

    Güzel ismin açıklamaları Yasak Elma hayranlarını sevindirirken, yeni sezon için bir süre daha beklemek gerekecek.

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