Yasak Elma 155. son bölüm izle!

YASAK ELMA 155. BÖLÜM ÖZETİ

Doğan ve Ender, Zeynep ve Engin’in nişanlanmasının şaşkınlığını yaşarlarken Ender, Yıldız’ın yalanını ortaya çıkarmaya çalışır. Kumru yeni tanıştığı doktor Selim’i beğenerek, kendini farklı biri gibi gösterir. Ender, Doğan’ı kazanmak için nihai çözümü bulur.