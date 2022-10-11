YASAK ELMA 150. BÖLÜM ÖZETİ

Ender’in Yıldız’ın evine taşınması yalıyı hareketlendirirken. Ender ve Yıldız, Caner ve Emir’i cezaevinden çıkarmak için para bulmaya çalışırlar. Ender ve Yıldız kefalet ücretini bulmak için farklı maceralara atılırken, beklenmedik bir misafir hayatlarına girecektir.