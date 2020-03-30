30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yasak Elma neden yok? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? soruları dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yasak Elma'nın son bölümünde heyecan doruktaydı. Şahika'nın Kerim'den hoşlandığı apaçık ortaya çıkan bölümde Kerim de Yıldız'dan etkileniyor. Ancak Kerim'in gerçek niyeti ortaya çıkıyor. Kerim şirketin kasasını boşaltmanın derdinde. Halit'in eski gücüne kavuştuğunu biliyor ve Halit'e şirket içinde destek oluyor. Umudu, Halit'in şirketi aldığında onu da yanında tutması. Bu sırada Halit de boş durmuyor ve Şahika'yı büyük bir şoka uğratıyor. Şahika, yalıyı satın almak için gittiğinde, karşısına Yıldız v e Halit çıkıyor. Halit, yalıyı satın aldığını söyleyerek Şahika'yı kovuyor. İşte Yasak Elma ile ilgili detaylar...
YASAK ELMA NEDEN YOK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen Yasak Elma'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yasak Elma'nın çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümünün yayınlanacağı ise belirsiz. Konu ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
YASAK ELMA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma'nın yeni bölüm yayın tarihi belli olmadığı için henüz 75. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
YASAK ELMA 74. SON BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.
Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir.
Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.
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