Yasak Elma fragmanı

Yasak Elma 85. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yasak Elma 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yasak Elma 85. bölüm özeti...

Şahika ile Yıldız'ın iş birliği beklenmedik sonuçlar doğurur. Her bölümü ile dizinin izleyicilerini ekrana kilitleyen Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut'un diziden bu bölüm itibarıyla diziden ayrılıyor.

YASAK ELMA 86. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YASAK ELMA 85. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar.

Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar.

Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.