Yasak Elma bol entrikalı bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Yasak Elma dün akşam yayınlanan bölümde Halit ve Ender arasındaki gelişme herkesi şaşırtır. Bu heyecanlı bölümün ardından izleyiciler Yasak Elma'nın yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor. İşte Yasak Elma 84. yeni bölüm fragmanı!

YASAK ELMA 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YASAK ELMA 83. SON BÖLÜM

Şahika’yla el sıkışan Halit, Şahika’nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.