Yasak Elma dizisinin 82. son bölümünde; Mert'in ağına düşenler arasına Asuman da katılır. Ender yeniden iş başındadır. Halit, Kerim'i de ayarlar ve planı tıkır tıkır işler. Entrika dolu son bölümün ardından 83. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İşte Yasak Elma 83. bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YASAK ELMA 82. SON BÖLÜM ÖZETİ

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.