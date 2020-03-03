Yasak Elma 71. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Yasak Elma'da Halit, her şeyi kaybedince bir gece kondu mahallesine çocuklarla birlikte yerleşti. Ancak asıl şok Şahika'nın Nadir'i öldürmesi ile yaşandı. İşte Yasak Elma 72. yeni bölüm fragmanı ve 71. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 71. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz.

Halit’in her şeyini kaybetmesinden en çok etkilenenlerden biri Şahika’dır. Şahika’nın şirketten gönderilmesi ve tüm kapıların yüzüne kapatılması onu olduğundan daha tehlikeli biri haline getirir ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.