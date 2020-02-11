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Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı izle: Yıldız, evlenme teklifini kabul ediyor! Yasak Elma 68. son bölüm

Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Yasak Elma'da Halit'in Leyla ile olan ilişkisini öğrenen Yıldız, Halitcan'ı da alarak evi terk etti. Bölümün sonunda Yıldız Halit'ten boşanırken, Leyla Halit'e hamile olduğunu söyledi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Nadir, Yıldız'a sürpriz doğum günü partisi veriyor ve Yıldız, Nadir'in evlenme teklifini kabul ettiğini söylüyor. İşte Yasak Elma 68. son bölüm özeti ve 69. yeni bölüm fragmanı

11.02.2020 - 09:56 | Güncelleme:
Yasak Elma

Yasak Elma 68. bölüm dün akşam izleyici ile buluştu. Yasak Elma'da Yıldız, Leyla ile Halit'in ilişkisini öğrenince hemen evi terk etti. Ancak Yıldız giderken de yer yerinden oynadı. Leyla ile karşılaşmasında büyük bir kavga eden Yıldız, Halitcan'ı da alarak tek celsede boşandı. Nadir ile Halit'in Yıldız için yumruklaştığı Yasak Elam yeni bölüm fragmanında, Yıldız, Nadir'in evlenme teklifini kabul ettiğini söylüyor. Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı ve 68. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 68. SON BÖLÜM

Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır.

Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır.

Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir.

Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır.

 

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