Yasak Elma 68. bölüm dün akşam izleyici ile buluştu. Yasak Elma'da Yıldız, Leyla ile Halit'in ilişkisini öğrenince hemen evi terk etti. Ancak Yıldız giderken de yer yerinden oynadı. Leyla ile karşılaşmasında büyük bir kavga eden Yıldız, Halitcan'ı da alarak tek celsede boşandı. Nadir ile Halit'in Yıldız için yumruklaştığı Yasak Elam yeni bölüm fragmanında, Yıldız, Nadir'in evlenme teklifini kabul ettiğini söylüyor. Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı ve 68. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 68. SON BÖLÜM

Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır.

Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır.

Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir.

Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır.