Yasak Elma 55. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yasak Elma'da Yasak Elma'da Şahika, Lila'nın üstünde kurduğu oyunu Yiğit'i kullanarak gerçekleştirdi. Nişan partisi bahanesiyle herkesi eve toplayan Şahika, Yiğit'in Ender ve Kaya'nın oğlu olduğunu ayrıca da Lila ile evlendiğini açıklıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise, Halit ve Kaya'nın Şahika'ya sırt döndüğü görülürken, Halit ve Yıldız'ın bir anda yere yığılmaları akıllara Şahika'nın onlara bir şey yapma ihtimalini getirdi. Yasak Elma 56. yeni bölüm fragmanı ve 55. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 55. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in Yıldız’dan ayrılmak istememesi Yıldız’da şok etkisi yaratır ve kafasının karışmasına neden olur.

Ender ve Asuman, Yıldız’ı Halit’e geri dönmesi için ikna etmeye ve böylece Şahika’dan ebediyen kurtulmaya çalışırlar.

Şahika ise Halit’i yavaş yavaş kaybediyor olmanın verdiği tedirginlikle elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir.