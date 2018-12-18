Yasak Elma 28. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merak ediliyor. Yasak Elma'da Halit'le kavga eden Yıldız kafa dinlemek için Sapanca'da bir otele gitti. Bu durumu öğrenen Kemal hemen Yıldız'ın yanına gitti. Halit ise Yıldız'ı eve getirmek için otele gitti. Alihan ise Zeynep'in kendisinden uzaklaşmasına daha fazla dayanamayarak tüm gerçekleri Zeynep'e anlatmaya karar verdi. Yasak Elma 27. son bölüm ve 28. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

YASAK ELMA 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma 28. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

YASAK ELMA 27. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar.

Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister.