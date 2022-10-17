YASAK ELMA 151. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep’in gelmesi Yıldız için büyük bir sürpriz olmuştur. Yıldız kardeşini, kendisine yapılanı affetmemesi için Ender’le birlik olup ikna eder ancak bu onlara pahalıya patlayacaktır.