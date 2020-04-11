İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla, 10 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar 2 gün süreyle 30 büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta getirilen sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00 itibarıyla başladı.

Yasağın ardından Zonguldak ile büyükşehirler; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da sokaklar ıssızlığa büründü, caddeler boş kaldı.