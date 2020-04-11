11 NİSAN 2020
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Yasak başladı, 31 il ıssızlığa büründü

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehrin tamamında ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 10 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'te başlayan ve 12 Nisan saat 24.00'e kadar sürecek yasak nedeniyle 31 ilde sokaklar ıssızlığa büründü, caddeler boş kaldı

11.04.2020 - 04:53 | Güncelleme: ABONE OL
31 ilde sokağa çıkma yasağı
HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla, 10 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar 2 gün süreyle 30 büyükşehir ile Zonguldak il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta getirilen sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00 itibarıyla başladı. 

Yasağın ardından Zonguldak ile büyükşehirler; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da sokaklar ıssızlığa büründü, caddeler boş kaldı.

Başkent
Başkent

 

 

Adana
Adana

Antalya
Antalya

Bursa
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Denizli
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İzmir
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Kayseri
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