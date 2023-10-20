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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş! - En son haberler

        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay! Eşini telefonundaki uygulamadan takip etmiş!

        Düzce'de, otomobilde eşi ile gördüğü 35 yaşındaki Yakup Yaman'ı öldüren aynı yaştaki Köksal Kıbrıs, tutuklandı. Kıbrıs'ın ifadesinde, eşinin daha önce kendisini aldattığını iddia edip, bu nedenle telefona uygulama yüklediğini belirterek, "Olay günü, eşim beni aradı. Hastaneye gideceğini söyledi. Programı açıp, eşimin konumunun başka bir yerde olduğunu fark ettim. Konuma gittim, eşim ile maktul Yakup'u sarmaş dolaş gördüm. O esnada kendimi kaybettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:32
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        Yasak aşk vahşetinde şoke eden detay!
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        Düzce'de tüyler ürperten olay, önceki gün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi'nden geçen Melen Çayı'nın yanında meydana geldi.

        EŞİNİ BAŞKA ADAMLA GÖRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre Köksal Kıbrıs (356), kendisini aldattığını düşündüğü eşini otomobilde Yakup Yaman (35) ile gördü.

        15 YERİNDEN BIÇAKLAYIP BAŞINA TAŞLA VURDU

        Hayatını kaybeden Yakup Yaman.
        Hayatını kaybeden Yakup Yaman.

        Burada, Kıbrıs ile eşinin iş arkadaşı Yaman arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada Kıbrıs, Yaman'ı 15 yerinden bıçakladıktan sonra başına taşla vurup, darp etti.

        ARABANIN KIRILAN CAMLARINI FIRLATTI

        Eşini bıçakla korkutup, ardından otomobilin camlarını kırıp, parçalarını Yaman'a fırlatan Kıbrıs, kaçtı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        O anlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan Yaman hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanıp, suçunu itiraf eden Köksal Kıbrıs ise tutuklandı.

        KATİL ZANLISININ İFADESİ ÇIKTI

        Köksal Kıbrıs'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde pişman olduğunu belirten Kıbrıs, "Eşimin vardiyası, o gün 00.00-08.00 arasındaydı. Eşimin daha önce bir başka kişi ile yaşadığı olayları öğrenip, çocuklarımın hatırına affetmiştim.

        "TELEFONUNA UYGULAMA KOYDUM"

        Ama güvenmediğim için telefonuna uygulama kurdum. Olay günü, eşim beni aradı. Hastaneye gideceğini söyledi.

        "EŞİMİN BAŞKA YERDE OLDUĞUNU FARK ETTİM"

        Programı açıp, eşimin konumunun başka bir yerde olduğunu fark ettim. Konuma gittim, eşim ile maktul Yakup'u sarmaş dolaş gördüm.

        "O ESNADA KENDİMİ KAYBETTİM"

        O esnada kendimi kaybettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra hastanede gözlerimi açtığımda, olayı bana tekrar anlattılar. Neler yaptığımı, neler yaşadığımı hatırlamıyorum.

        "ELİME KANIT GEÇMESİNİ İSTEDİM"

        Olayın bana anlatılmasının ardından pişmanlık duygusu yaşadım. Maktulü öldürmek istemiyordum. Elime kanıt geçmesini istiyordum. Çocuklarımı mahkemeyle alabilmek için kanıt olması için bölgeye gitmiştim" dedi.

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