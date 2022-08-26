Yasak aşk cinneti: 3 ölü!

DHA

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Kale Mahallesi'nde, kan donduran bir olay meydana geldi. Çay hasadı için Gürcistan'dan ilçeye gelen Shakro Abeslamozıd, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Rita Egnatashvili ve arkadaşı Khvıcha Osanadze ile evde tartıştı.

BIÇAK VE SİLAHLA SALDIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Shakro Abeslamozıd, bıçakla eşine saldırıp, arkadaşı Khvıcha Osanadze'ye de tabancayla ateş etti.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Abeslamozıd, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Rita Egnatashvili ve Khvıcha Osanadze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Olay sonrası Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden Shakro Abeslamozıd, burada park alanında aynı silahla intihar etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.