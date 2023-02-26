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Yarışan 2 otomobil park halindeki 4 otomobile çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır'da yarışan iki otomobilin karıştığı kazada park halindeki 4 otomobil de zarar gördü. Kazada 5 kişi yaralandı

Giriş: 26.02.2023 - 22:56 | Güncelleme: ABONE OL
Yarışan 2 otomobil park halindeki 4 otomobile çarptı: 5 yaralı
DHA

Kaza, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan Diyarbakır Stadyumu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 2 otomobil cadde üzerinde yarıştı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ikisi yarışan otomobillerden olmak üzere toplam 6 otomobil hasar gördü.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapattı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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