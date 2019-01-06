Yarın okullar tatil mi? 7 Ocak 2019 Pazartesi günü okullarda kar tatili olan iller hangileri? Ankara, Bursa, Hakkari, Van, Şırnak, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı illerinde okullar yarın tatil olacak mı? İşte detaylar...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı yönünde henüz bir açıklama gelmedi. Ankara Valiliği'nden açıklama yapılması bekleniyor.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da etkisini gösteren kar yağışı okullar tatil mi? diye merak ettiriyor. Bursa Valiliği'nden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

(7 OCAK PAZARTESİ) YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Erzincan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı olması bekleniyor. Kar yağının daha da etkili olması durumunda Valiliklerden açıklama yapılması bekleniyor