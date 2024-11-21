TURUNCU UYARI NEDİR?

Turuncu uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarılarından biridir ve ciddi düzeyde meteorolojik olaylar konusunda bilgilendirme amacı taşır. Turuncu uyarı, "Hava durumu tehlikelidir" anlamına gelir ve genellikle can ve mal kaybı riski taşıyan şiddetli hava koşulları için verilir. Bu uyarı seviyesinde aşağıdaki durumlar geçerli olabilir:

Olayın yüksek bir etkisi vardır ve dikkatli olunması gereklidir.

Özellikle hava olayları nedeniyle günlük hayatı aksatabilecek durumlar oluşabilir.

Uyarılan bölgede etkili olması beklenen şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar, fırtına, yoğun kar yağışı, don veya sel gibi durumlar yaşanabilir.