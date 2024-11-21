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        Haberler Bilgi Gündem Yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma okul var mı, ders yapılacak mı, hangi illerde okullar tatil edildi?

        Yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma hangi illerde okullar tatil edildi?

        Kasım ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, sıcak havalar yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı. Kar, fırtına ve şiddetli yağış gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle bilindiği üzere zaman zaman bazı illerde eğitime ara veriliyor. Bu kapsamda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantı sonrasında Antalya Valisi Hulusi Şahin'den kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklama, "Yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma hangi illerde okullar tatil edildi?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 22 Kasım 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 21:13 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:13
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        • 1

          Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı 'Yarın okullar tatil mi sorusunu?" sorusunu gündeme taşıdı. Konuya ilişkin en net açıklama, Antalya Valisi Hulusi Şahin'den geldi. 22 Kasım Cuma günü okula gitmek durumunda olan, öğretmen ve öğrenciler hangi illerde okulların tatil edildiğini mercek altına aldı. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 22 Kasım Cuma okul var mı, ders yapılacak mı, hangi illerde okullar tatil edildi?" İşte Antalya, Bursa, İstanbul eğitime ara verilen iller...

        • 2

          YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

          DUYURU

          Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün turuncu kodlu yağış uyarısı üzerine;

          Serik

          Manavgat

          Alanya

          İbradı

          Akseki

          Gündoğmuş

          Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri için turuncu kodlu sağanak uyarısı yaptı.

          Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kodlu sağanak uyarısının ardından Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın (Cuma) sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

        • 3

          ANTALYA HAVA DURUMU

          Antalya'da hava durumu tahminlerine göre, parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak. Yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle yağış anında dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarılar yapıldı.

          Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17°C 21°C

          Cumartesi Sağanak Yağışlı 17°C 21°C

        • 4

          BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Bursa'da okulların tatil edilmesine ilişkin valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          BURSA VALİSİNDEN UYARI!

          Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Valiliği resmi tweetter hesabından yapılan uyarıda vatandaşları Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı temkinli olunması gerektiğini duyurdu.

        • 6

          TURUNCU UYARI NEDİR?

          Turuncu uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarılarından biridir ve ciddi düzeyde meteorolojik olaylar konusunda bilgilendirme amacı taşır. Turuncu uyarı, "Hava durumu tehlikelidir" anlamına gelir ve genellikle can ve mal kaybı riski taşıyan şiddetli hava koşulları için verilir. Bu uyarı seviyesinde aşağıdaki durumlar geçerli olabilir:

          Olayın yüksek bir etkisi vardır ve dikkatli olunması gereklidir.

          Özellikle hava olayları nedeniyle günlük hayatı aksatabilecek durumlar oluşabilir.

          Uyarılan bölgede etkili olması beklenen şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar, fırtına, yoğun kar yağışı, don veya sel gibi durumlar yaşanabilir.

        • 7

          22 KASIM TÜRKİYE GENELİ SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

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