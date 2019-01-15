Yarın okullar tatil mi? 16 Ocak 2019 Çarşamba günü okullarda kar tatili olan iller hangileri? Öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Sivas, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Sakarya, Kars, Adıyaman, Ardahan, Muş, Hakkari, Şırnak, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Kocaeli, Kırklareli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Adıyaman, Kayseri illerinde okullar yarın tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de yarın okullar tatil edildi. Meteorolojiden yapılan açıklamalar sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de yarın okullar tatil edildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamalar sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de yarın okullar tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de Çarşamba günü eğitime ara verildiği, hamileler ile engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.



BİLECİK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle okullar yarın için bir gün tatil edildi.



Sincik'te etkili olan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yarın tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.