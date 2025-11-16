17 Kasım Pazartesi okul var mı, ders işlenecek mi?
Kasım ayı ara tatilinin sona erip ermediği merak edilirken milyonlarca öğrenci ve veli, "17 Kasım okullar açılıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre geçtiğimiz hafta başlayan bir haftalık ara tatil kapsamında, gözler yeniden ders zilinin çalacağı tarihe çevrildi. Peki öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak mı, 17 Kasım'da eğitim yarım gün mü olacak? İşte ayrıntılar...
“Okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılıyor mu?” sorusu gündemin üst sıralarına taşınırken, yaklaşık 19 milyon öğrenci Kasım ara tatilinin ardından sınıflara ne zaman döneceğini araştırıyor. Öğretmenlerin mesleki çalışmalarını bu yıl çevrimiçi olarak tamamlamasıyla gözler, 2025 eğitim takvimindeki dönüş tarihine çevrildi. Peki 17 Kasım Pazartesi günü normal ders işlenecek mi, yoksa yarım gün mü olacak? Detaylar haberimizde...
17 KASIM OKUL VAR MI?
17 Kasım Pazartesi günü okullar açılıyor. Birinci dönem eğitimi yarından itibaren kaldığı yerden devam edecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılması ile sona erecek. MEB takvimine göre yarıyıl tatili resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. Okullar 26 Haziran cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak.
