Yarın metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi? Ulaşım saat kaça kadar ücretsiz olacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle ulaşımda belirli saatler içerisinde ücretsiz olduğunu duyurdu.

YARIN METROBÜS VE OTOBÜSLER KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle toplu ulaşımın saat 14.00'a kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbulkartınızı okutarak ücretsiz geçiş yapabilirsiniz" denildi.