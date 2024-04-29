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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 30 Nisan Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 30 Nisan Salı hava durumu

        Türkiye'de bir süredir devam eden bahar yağmurları, etkisini biraz daha artırıyor. Yarın neredeyse tüm ülke yağışlı hava ile güne uyanacak. İşte, 30 Nisan Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:07
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        • 1

          Nisan ayını bitirirken bir süre daha yağışların etkisinde olacağız. Meteorolojiden alınan bilgilere göre; bahar yağmurları bir süre daha gündemde olacak. İşte, 30 Nisan Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          YARIN (30 NİSAN SALI) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek. Sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak.

          Ankara da gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ancak hava İstanbul'a göre daha sıcak olacak çünkü yarın yağmura rağmen hava 22 derece etrafında seyredecek.

          İzmir ise iki şehrin aksine güneşli olacak. Bulutlu bir gün de olsa 27 derecelik hava yazdan bir gösterim yapacak.

        • 3

          YARIN (30 NİSAN SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye için yağışlar geri geliyor. Nisan ayının son gününü gök gürültülü sağanak ile bitireceğiz. Sadece Karadeniz ve Ege bölgesi bulutlu olacak ancak onun dışında yağmurlu hava etkisini gösterecek.

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