YARIN (18 MAYIS CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul bulutlu ama güneşli olacak. Vatandaşlara 22 derecelik sıcak hava eşlik edecek.

Ankara ise yağışsız ama çok bulutlu bir güne başlangıç yapacak. Güneş etkisiz olsa da hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İzmir az bulutlu ve bolca güneşli olacak. 28 dereceye çıkan hava, daha bahar aylarında olmamıza rağmen yaz gibi hissettirecek.