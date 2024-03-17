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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 18 Mart Pazartesi MGM'ye göre yurt genelinde ve İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu!

        Yarın hava nasıl olacak? 18 Mart Pazartesi MGM'ye göre yurt genelinde hava durumu

        Haftanın sona ermesiyle beraber vatandaşlar Pazartesi sabahına nasıl bir hava ile uyanacaklarını araştırmaya başladı. Yurt genelinde yer yer yağışlı havanın hakim olduğu bir haftanın ardından sıcaklıkların biraz daha artması bekleniyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıklamasına göre 18 Mart Pazartesi yurt genelinde hava durumu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:31
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        • 1

          Yer yer yağmur yağışının hakim olduğu bir haftanın ardından vatandaşlar bu hafta için sıcaklıklarda bir artış bekliyor. MGM açıklamasına göre bugünden itibaren yurt genelinde yağış miktarında azalma olacak ve baharın ilk günleri yaşanmaya başlayacak. Pazartesi sabahı işlerine ve okullarına gidecekler 18 Mart Pazartesi hava nasıl olacak araştırması yapıyor. İşte, yarın (18 Mart) için MGM açıklamarıyla yurt genelinde hava durumu...

        • 2

          18 MART PAZARTESİ YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          MGM yayınladığı meteoroloji haritasında yurt genelinde 18 Mart'ta havanın nasıl olacağını paylaştı. Yarından itibaren yurtta sıcaklıklar artıyor. Ülkenin batısında ve İç Anadaolu'da güneşli hava hakimken yurdun doğusunda yağışlı hava etkisini gösterecek.

        • 3

          18 MART PAZARTESİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?

          Başkent Ankara'da hava sıcaklıklarında net bir yükseliş olmasa da güneşli bir hava haftanın ilk gününde etkisini gösterecek. En düşük 2, en yüksek 14 derecenin görüleceği başkentte nem oranı yüzde 33 sularında.

        • 4

          İstanbul'da yağmurlu geçen bir haftanın ardından hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. 18 Mart sabahında İstanbullular güneşli bir güne uyanacak. En düşük 4'ü görecek olan dereceler MGM'nin açıklamasına göre 13 dereceye kadar yükselecek.

        • 5

          Ege'de ise yazdan kalma bir gün yaşanacak. İzmirliler haftanın ilk sabahına güneşli ve sıcak bir hava ile başlayacak. Hava sıcaklığı 8 derece ile 21 derecede arasında gidip gelecek. Pazartesi günü için İzmir'de yağış beklenmiyor.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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