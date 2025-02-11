Yarın hava nasıl olacak? 12 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl, kar yağışı devam edecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe geliyor. Meteoroloji İstanbul'un kuzeybatısı, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı konusunda uyardı. Bugün İstanbul'un pek çok ilçesinde okullar tatil ilan edildi. Peki yarın hava nasıl olacak? 12 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl, kar yağışı devam edecek mi?
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Yarınki hava durumu bugün yağan kar yağışı sonrası merak konusu oldu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Peki Yarın hava nasıl olacak? 12 Şubat İstanbul’da hava durumu raporu
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YARIN HAVA DURUMU NASIL?
AKOM saat verdi! Çarşamba'ya kadar sürecek! İstanbul için yeniden kar alarmı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgasıyla ilgili uyarıda bulunuldu.
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İstanbul'da geçen hafta sıcaklığın düşmesi ve yüksek kesimlerde şehrin beyaza bürünmesinin ardından, AKOM’un tahminlerine göre, gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.
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ÇARŞAMBAYA KADAR KAR BEKLENİYOR
Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor.
Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor.
Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU 12 ŞUBAT 2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul yarın Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.