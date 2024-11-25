Yarın Adana'da okullar tatil mi? Adana'da okullar kar tatili mi? Açıklama geldi!

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Eğitime ara verilen iller ve ilçeler valilikler tarafından duyurulmaya başlandı. Peki Yarın Adana’da okullar tatil mi? 26 Kasım Adana’da okullar kar tatili mi? İşte konuya yönelik açıklama