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Elazığ’da yaşayan emekli memur Baha Özbek, çocukluk çağında başlayan tutkusu güvercinleri için 2 ev satın aldı.



Mustafa Uc'un haberine göre, güvercin tutkusunun ilkokul yıllarında bir arkadaşının kendisine bir çift güvercin hediye etmesiyle başladığını belirten 60 yaşındaki Baha Özbek, "36 yıl bir kamu kurumunda çalıştım. Hayatımın her döneminde güvercin beslemeye devam ettim. Emekli olduktan sonra güvercinlerle daha yakından ilgilenmeye başladım. Apartman dairesinde güvercinlere bakamayınca bin metrekarelik bir bahçe satın aldım. Bu bahçenin içerisinde 3 tane evimiz var. Bu evlerin birini kendim kullanıyorum. Diğer 2 evde de güvercinlerimi besliyorum. Burada hobimiz gerçekleştiriyoruz. Şu an 150'ye yakın güvercinim var" dedi.

'ÇOCUKLARIM GİBİ İLGİLENİYORUM'

Güvercinlerin bakımının zor olduğunu ifade eden Baha Özbek, "Çocuklarıma nasıl bakıyorsam güvercinlere de aynı şekilde bakıyorum. Zamanımın büyük bölümünü onlarla geçiriyorum. Yemlerini, vitaminlerini veriyorum. 6 ayda bir aşılarını yaptırıyorum. Temiz sularını koyuyorum. Altlarını temizliyorum. Sağlık kontrollerini yaptırıyorum. Öyle bir duruma geldik ki bir kuş hasta mı değil mi bunu anlıyorum. Veteriner hekimlerinden ilaç tavsiyeleri alıyorum. Gerekirse hayvanları götürüp hastalık tahlillerini yaptırıyorum" diye konuştu.

'YERLİ IRK ŞEBAB GÜVERCİNİNİ DÜNYAYA TANITIYORUZ'

Aynı zamanda Elazığ Güvercin Sevenler Dernek Başkanı ve Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu Başkan Yardımcısı olan Baha Özbek, federasyon olarak yılda iki kez festival düzenleyerek, yerli ırk olan Şebap güvercinini tanıttıklarını ifade etti. Şebap güvercininin birçok özelliği ile diğer türlerden farklı olduğunu söyleyen Özbek, şunları söyledi:

"Şebap güvercininin 12 özelliği var. Kafa ve boyun yapısı, renk tonajı, pul dizilimi, pulların rengi, kuyruk yapısı, ağız ve göz yapıları. Bunların hepsi Şebap kuşunda olması gereken özellikler. Şebap güvercini nesli tükenmekte olan bir türdü. Bu kuş türünü derneklerimiz ve federasyonumuzun çalışmalarıyla çoğaltmaya başladık. Neslinin tükenmesini önledik.

Şu anda Şebap güvercini üzerinde Türkiye genelinde çeşitli yarışmalar ve festivaller düzenleniyoruz. Bu yarışmalarda Şebap güvercininin en iyi özelliklerini taşıyan kuşları seçiyoruz, derecelendiriyoruz. Derece alan kuş sahiplerine ödüller veriyoruz. Bu kuş türümüzü dünyaya da tanıtma amacımız var. Bunu kısmen de olsa başardık. Suudi Arabistan, Katar, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da düzenlediğimiz festivallerde Şebap güvercinlerimizi tanıtma imkânı bulduk."