İspanyol bir bilim insanı, Çin'deki bir laboratuvarda insan ve maymun genlerini birleştirerek, dünyanın ilk insan-maymun melezini elde ettiğini iddia etti.

İngiliz gazete The Independent'da yer alan habere göre; Profesör Juan Carlos Izpisúa Belmonte ve ekibi tarafından oluşturulan melezin duyurulmasıyla, dünyada tekrar etik tartışmaları başladı.

Geçtiğimiz aylarda, Çinli bir araştırmacı, dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerini yapmaya yardımcı olduğunu iddia etmişti ve DNA'sı değiştirilen ikiz kız bebeğin AIDS virüsü gibi gelecekteki olası enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasının sağlandığını dile getirmişti.

ORGAN NAKLİ İÇİN KULLANILMASI PLANLANIYOR

Çin’de gerçekleştirilen çalışmada, insan hücrelerine sahip maymun embriyoları oluşturulduğu ve bunun gelecekte organ nakli amacıyla kullanılacağı duyuruldu. İnsanların organ bekleyerek ölmemesi için hayvanları kullanarak organ üretmeye çalıştıklarını dile getiren araştırmacılar, hibrit yaratmanın önemli bir adım olduğunu söyledi.

İnsan-maymun deneyindeki araştırmacılardan biri olan Estrella Nunez, sonuçların 'çok umut verici' olduğunu kaydetti.

Bilim insanları, deneylerine primatlar kullanarak devam edeceklerini kaydetti.