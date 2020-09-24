Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Kapatılan Zaman Gazetesi yazarı olan Mümtazer Türköne, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Habertürk'ten Mümtazer Türköne'nin de aralarında bulunduğu 11 eski Zaman Gazetesi yazarı hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme Türköne hakkında "silahlı terör üyeliği" suçundan indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

EKSİK İNCELEME NEDENİYLE BOZDU

Cezası istinaf tarafından da onaylanan Türköne son olarak temyize gitti. Temyiz talebini değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Türköne'nin cezasını eksik inceleme nedeniyle bozdu.

Türköne'nin suçunun mevcut delil durumu itibariyle örgüte yardım suçunu oluşturacağını belirten yüksek mahkeme, Türköne'nin tahliyesine de karar verdi.

TÜRKÖNE YENİDEN YARGILANACAK

Türköne bu karar sonrası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Şehit ağabeyi Mümtazer Türköne'nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.