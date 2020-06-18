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Yargıtay, gıda sahtekarlarına 'dolandırıcı' dedi

Yargıtay, gıda sahtekarları hakkında tarihi bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, standartlara aykırı bir şekilde hileli gıda ürünü satanlara nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen hapis cezasını onadı. Yargıtay’ın bu emsal kararı sonrası gıda sahtekarlarına 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

18.06.2020 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
gıda sahtekarları

Yargıtay’ın kararına konu süreç 2013’de başladı. Kayseri’de bir dolum tesisinden yağ alan vatandaş, yağın kendisini rahatsız etmesi üzerine durumu Kayseri Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler; söz konusu tesise giderek, satışa hazır halde bulunan ürünlerden numune alındı. Numuneler üzerinde yapılan inceleme sonucunda çarpıcı bir sonuca ulaşıldı. Zeytinyağlarının standartlara aykırı olduğu, saf olmadığı ve bazı karışımlar içerdiği tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu gelişme üzerine ekipler söz konusu ürünlere el koyma kararı verdi. İdari para cezası uygulanan işletme sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi hakkında “dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması istemiyle 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME 2 YIL CEZA VERDİ

Dava Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık M.B. savunmasında şikayetçi vatandaşa yağ satmadığını, numune tespitlerine da katılmadığını söyledi. Ancak bu savunmasına itibar edilmedi. Mahkeme sanığın “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 2 yıl hapsine karar verdi. Bu karar sanık tarafından temyiz edildi.

YARGITAY ONADI

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı. Kararda, sanığın hileli hareketlerle tüketicileri aldattığı bu nedenle de ceza verilmesine dair kararın yerinde olduğu vurgulandı.

KARAR EMSAL OLACAK

2016’da yapılan değişiklikle “nitelikli dolandırıcılık” suçunun alt sırı 2 yıldan 3 yıla, üst sınırı ise 7 yıldan 10 yıla çıkarılmıştı. Yargıtay’ın bu emsal kararı sonrası halk sağılığını tehdit eden gıda sahtekarlarına bundan sonra “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

ZEYTİNYAĞI EN FAZLA HİLE YAPILAN ÜRÜNLERDEN

Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş ve taklit yaparak tüketicileri aldatan firmaları belirli aralıklarla teşhir ediyor. 12 Haziran’da yayımlanan son listede taklit ve tağşişte zeytinyağları ilk sıralarda yer alıyordu.

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