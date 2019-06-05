Yolcu olduğu araca çarpılması sonucu yaralandı. Estetik tedaviye rağmen yüzünde sabit iz kaldı. Manevi açıdan zarar gördüğünü belirterek, 40 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Yerel mahkeme davayı kısmen kabul edilerek, 5 bin TL tazminata hükmetti. Yargıtay, "duyulan acı ve elemin giderilmesi için bu rakam az" diyerek, bozdu.

KAZADA YARALANDI

Yargıtay'ın kararına konu olay, 2015 yılında Kayseri'de yaşandı. Sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki araç çarpıştı. Bir araçta yolcu olarak bulunan E.N. adlı kadın çarpmanın etkisiyle yaralandı.

YÜZÜNDE İZ KALDI

Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan E.N. bir süre sonra taburcu edildi, ancak yüzünde 12 santimetre yara izi kaldı. Bu izin silinmesi için çok sayıda estetik ameliyat oldu, ancak sonuç alamadı.

40 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Bu gelişme üzerine E.N. kazaya neden olan sürücüler hakkında manevi tazminat davası açtı. Estetik tedaviye rağmen yüzünde sabit iz kalması nedeniyle manevi açıdan da zarar gördüğünü belirterek, 40 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Dava Kayseri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. E.N'nin avukatı oluşan cismani zarar nedeniyle tazminat talebinin kabulüne karar verilmesini istedi. Sürücülerin avukatları ise "E.N. emniyet kemeri takmamıştı, müvekkillere atfedilen tam kusuru kabul etmiyoruz" diyerek, davanın reddini talep etti.

MAHKEME 5 BİN TL TAZMİNAT VERDİ

Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü karar verdi. E.N.'ye 5 bin TL tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Kararda; E.N.'nin emniyet kemeri takmamasının indirim sebebi olabileceğini ancak tazminat talebini tümden ortadan kaldırmayacağı belirtildi.

YARGITAY BOZDU

Bu karar E.N.'nin avukatınca "tazminat miktarı az" sürücülerin avukatınca ise "davanın reddine karar verilmeliydi" denilerek, temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin tazminat verilmesini dair kabullerini yerinde buldu. Ancak tazminat miktarı az bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu.

"DUYULAN ELEM İÇİN AZ"

Yargıtay'ın gerekçesinde şöyle denildi:

"Trafik kazası sonucu, davacının cismani zarara uğraması nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacının yüzünde 12 santimetre uzunluğunda sabit iz kaldığının uzman doktor bilirkişi tarafından düzenlenen raporla saptandığı dikkate alındığında oluşan zararın ağırlığı hususları göz önünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, davacı için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirdi."

DAHA YÜKSEK TAZMİNAT ALACAK

Yargıtay'ın bu kararı sonrası yeniden yapılacak yargılamada, yerel mahkemece E.N. lehine daha yüksek bir tazminata hükmedilecek.