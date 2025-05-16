Yargıtay'dan Onur Şener kararı

Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında Yargıtay, temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, sanık İlker Karakaş hakkında "kasten öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezası hukuka uygun bulunarak onandı.

Daire, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan sanık Ali Gündüz'e 12 yıl, aynı suçtan sanık Semih Soyalp'e ise 10 yıl hapis cezası verilmesi kararlarını ise bozdu.

Bu sanıkların, diğer sanık Karakaş'ın maktulün başının sol tarafına bardakla vurduğunu görmelerinden itibaren kavgaya dahil oldukları aktarılan kararda, "Şener'e darp uyguladıkları ve İlker Karakaş'ın eylemine zemin hazırlayıcı bir fonksiyon üstlendikleri" belirtildi. Kararda, Gündüz ve Soyalp'in "maktulün genel direncini kırmakta rol oynadıkları" ifade edilerek, "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları gerektiği kaydedildi.

Daire, sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek hakkındaki beraat kararlarını ise onadı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.

Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.

Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Karakaş, Gündüz ve Soyalp tutuklanmış, diğer iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

*Haberin görseli DHA'ya aittir.