Yargıtay 'Nitelikli dolandırıcılık' dedi

09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay’ın kararına konu olay 2007’de Kırklareli’nde yaşandı. Bazı otomotiv markalarının satışını yapan bir firma motor arızalı aracı tamir ettikten sonra sıfır araç gibi satışa sundu.
ARIZALINCA ORTAYA ÇIKTI
Araç bir süre sonra D.S. adlı vatandaş tarafından satın alındı. Araç iki yıl sonra motor arızası yapınca gerçek ortaya çıktı. D.S. aracın motorunun değiştirildiğini anlayınca iade etmek istedi. Ancak sonuç alamayınca dava yoluna başvurdu.
DAVA AÇILDI
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda söz konusu otomotiv satış firmasının sahibi ve satış müdürü hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.
YEREL MAHKEME BERAT KARARI VERDİ
Dava Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede dinlenen sanıklar, “Aracın durumu hakkında alıcıyı sözlü olarak bilgilendirdik” dedi. Mahkeme bu beyanları dikkate alarak, sanıkların beraatine karar verdi. Beraat kararı Cumhuriyet savcısı ve aracı alan D.S. tarafından temyiz edildi.
YARGITAY BOZDU
Temyiz talebi görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, satış müdürünün “özel belgede sahtecilik” suçundan aldığı beraat kararını onarken, firma sahibine “nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, bu yönden bozma kararı verdi.
“BİLGİLENDİRME TUTANAK ALTINA ALINMALI”
Bozma kararında; “Bilgilendirme tutanak altına alınmalı suça konu araç motor arızası nedeniyle tamirat gördükten sonra değer kayıplı olarak satıldı. Alıcının, aracın motorun değiştirildiğine ve ayıplı olduğuna ilişkin uyarıldığına dair dosyada delil yok. Bu tür araç satışlarında alıcının mutlaka bilgilendirilmesi, bu bilgilendirmenin de tutanak altına alınması gerekir. Sanığın üzerine atılı eylem sabit olduğundan mahkumiyetine karar verilmeliydi” dedi.
10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK
Yargıtay’ın bu kararı sonrası aracı satan firmanın sahibi, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yeniden yargılanacak.
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