Bu sırada hayat herkes için yeni sürprizler hazırlamıştır. İstanbul’un en başarılı avukatı olarak yine fırtına gibi esen ancak arkasındaki karanlığı daha da büyüten Yekta Tilmen; önüne gelen fırsatları değerlendirip ailesini bambaşka bir hayatla tanıştıran Osman, nasıl bir bombanın üzerinde oturduklarının farkında bile olmayan Aylin...

Yıpranmış ruhlarını onarmak isterken daha da derin acılarla sınanan Gül ve Metin... Yetişkinlik yolunda hızlı adımlarla ilerlerken beklemedikleri kadar tökezleyen Çınar, Parla ve Tuğçe… Adliyede yeni yüzlerle birlikte gelen yeni davalar ve gün sonunda bulunan, yine herkesi bir araya getiren iki ceset. Düşmanlıkların dostluklara, sevginin nefrete, belirsizliklerin açığa çıkacağı yeni bir dönem başlamıştır artık...