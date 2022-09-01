YARGI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.



Ancak daha sonra Eren, izleyicilerin merak ettiği o soruyu sorar. "Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?" bu esnada Ceylin, sadece Eren'in yüzüne bakar. Heyecanlı bir sezon finali yapan Yargı, arkasında pek çok soru bırakarak ekranlardan ayrıldı. Şimdi ise Yargı yeni sezon tarihi araştırılıyor.