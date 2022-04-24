YARGI 30. SON BÖLÜM KONUSU

Ceylin cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor!

Ceylin, Ilgaz'dan vazgeçememektedir. Tüm olanlara karşın kalbindeki aşk onu Ilgaz'dan uzak bırakmaz. Diğer taraftan Yekta, Çınar'ın durumundan yararlanıp ona avukatı olabileceğini söyler. Çaresiz kalan Çınar bunu kabul eder. Eren, sürpriz bir hamleyle Ceylin'e tutuklandığını söyler.