Yargı Reformu Strateji Belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından, gözler Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan belgedeki vaatlerin hayata geçirilmesine çevrildi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı tüm teknik hazırlıkları tamamladı. Belgede yer alan reformalar yargı paketleri ile bir bir hayata geçirilecek.

Bu kapsamda ilk paket hazır. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, ilk pakette hak ve özgürlüklerin korunması bağlamında önemli adımlar atılacak.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Pakette ifade özgürlüğünün kapsamını genişletecek düzenlemeler bulunuyor. ifade özgürlüğü ilgilendiren yargı kararlarına karşı kanun yolu güvencesi artırılıyor. Halen 5 yılın altında kalan cezalar içeren ve ifade özgürlüğünü yakından ilgilendiren yargı kararları Yargıtay'a gidilmeksizin istinafta kesinleşiyordu. Paket ile bu kararlara istinaf sonrası Yargıtay incelemesi yolu açılıyor.

SORUŞTURMALARA TUTUKLULUK SINIRI

Yine gözaltı ve tutuklama gibi tedbirlerin ölçülü bir şekilde uygulanmasına dönük adımlar da atılıyor. Öteden beri eleştiri konusu olan uzun tutukluluk sorununa da neşter vuruluyor. Tutukluluk soruşturma ve kovuşturma aşaması için ayrı ayrı düzenleniyor. Davaların biran önce açılması için soruşturma aşamasındaki tutukluluk süresine üst sınır getiriliyor.

ERİŞİM ENGELİNE AŞAMA

Son dönemde wikipedia ile gündeme gelen erişim engeli kararları için de önemli bir düzenleme geliyor. erişim engeli kararları aşamalı hale getiriliyor. BTK ve mahkemeler tümden site kapatma yerine önce ilgili içerik konusunda erişim engeli kararı alacak. Bu karar uygulanmazsa veya teknik olarak uygulanma imkanı yoksa ancak o zaman site tamamen erişime kapatılacak.

MAĞDURA MASRAF YASAĞI

Yine ilk paket ile mağdurların ifade işlemlerinin gerçekleştirildiği adli görüşme odaları ve çocuk izlem merkezleri de yasal statüye kavuşuyor. Yine suç mağdurların dava nakli nedeniyle bir başka şehre ulaşım ve konaklama masrafları ile adli tıp işlemleri sebebiyle yapacakları masraflar devlet tarafından karşılanacak.