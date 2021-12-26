Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yargı dizisi yok mu, neden yok? Yargı 15. yeni bölüm ne zaman?

Yargı bu akşam neden yok? Yargı dizisi yeni bölüm ne zaman ne zaman?

Yargı dizisi 26 Aralık Pazar günü Kanal D yayın akışında bulunmuyor. Dizinin takipçileri Yargı bu akşam yok mu, neden yok? Sorusuna yanıt arıyorlar. Dizinin yapımcısı AY Yapım, sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulundu. Peki, Yargı dizisi bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

26.12.2021 - 19:07 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Yargı dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. Her hafta Pazar akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisizinin yapımcısı Ay Yapım dizinin 2 hafta yayınlanmayacağını açıkladı. Peki, Yargı bu hafta neden yok? İşte Yargı dizisi 15. yeni bölüm ne zaman? Sorusunun yanıtı... 

  • YARGI DİZİSİ BU HAFTA NEDEN YOK?

    Dizinin yapım şirketi Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kısa bir sağlık arası veriyoruz. 9 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de görüşmek üzere" denildi.

  • PINAR DENİZ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Bir süredir meslektaşı Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşayan Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz koronavirüse yakalandı. Test sonuçları pozitif çıkan iki ünlü oyuncu, evde karantinaya girdi.

  • CEYLİN GÖZYAŞLARI İÇİNDE CEZAEVİNE GİDİYOR

    Yargı'nın 15. bölüm fragmanında Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine gönderiliyor. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getiriyor ve kapısını kilitliyor. Kapının önünde Pars çılgına dönerken Ilgaz da Ceylin'e "Masum olduğunu kanıtlayacağız. Yanındayım ben buradayım. Seni seviyorum" diyor. Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindiriliyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.