YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?



Olay yerinde Defne’nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz’ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin’in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.



“Ölü gelin” davasında bir an önce çözüme kavuşmak, Defne’yi bulmak açısından da çok önemlidir. Ilgaz, Ceylin ve etrafındakiler canlarını dişlerine takıp, tüm emniyeti seferber ederek olayı bir an önce çözmeye odaklanırlar. Fakat, her türlü karanlık yola başvurmaktan çekinmeyen Yekta ile Ömer de boş durmamaktadır.



Dava dosyasına dahil olan Çetin’in sırları bir bir açığa çıkarken bunun en büyük yansıması Osman ve Aylin’in ilişkisine olur.



Çınar’ın dikkatini çeken Eyüp ise, beklenmedik bir biçimde olayların tam ortasında olacağı bir hamleyle gelir.



Şimdiye kadar mevzu “sevdiklerini korumak” olunca her türlü yolun yürünebileceğine inanan Ceylin, Ilgaz’ın en büyük destekçisidir, ancak Defne’yi bulmak hiç kolay olmayacaktır. Karşılarında tahmin ettiklerinden daha ciddi ve tehlikeli bir çete vardır, Ilgaz Defne’yi kurtarmak adına büyük bir ikilemin içine düşer.