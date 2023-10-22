YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylin ve Ilgaz, sevgi evine kadar buldukları izi takip eder. Ilgaz, okulun içinde Efe Savcıyı bulunca yakasına yapışır. Mercan ile ilgili bilgi almaya çalışır; fakat, nafiledir. Bu durum başsavcı tarafından engellenir. Bu sırada Macit, olayı yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Ceylin'e, o gün neler olduğunu ve kaçıran kadının eşkaline yakın bilgiler paylaşmaya başlar. Yekta da kendi izini takip eder. Eren ise, Ceylin ve Ilgaz'ı mutlu edecek bilgiyi verir.