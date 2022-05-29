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Yargı 34. son bölüm yayınlandı! 29 Mayıs Kanal D ile Yargı sezon finali kesintisiz tek parça full izle!

Yargı 34. son bölüm yayınlandı! 29 Mayıs Kanal D ile Yargı sezon finali kesintisiz tek parça izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı sezon finali yapıyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı Yargı aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türünü konu alan bir dizidir. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler Yargı son bölüm tek parça izleme linkini araştırmaya başladı. İşte 29 Mayıs Pazar günü yayınlanan 34. son bölüm (Sezon Finali) kesintisiz izleme linki.

29.05.2022 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • İlk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Ay yapım imzalı Yargı dizisinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin son bölümü yayınlandı. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla her hafta Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı son bölümü ile izleyiciyle buluştu. İşte 29 Mayıs akşamı itibariyle sezon finali yapan Yargı 34. son bölüm tek parça izleme linki...

  • YARGI 34. SON BÖLÜM İZLE!

    Yargı 34. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilir.

    https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-son-bolum

  • YARGI 34. SON BÖLÜM KONUSU

    Ceylin ve Cüneyt gizlice Yekta’nın ofisine girerken Yekta’nın onları yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu oluyor. Ceylin’in kimi öldürdüğü ise gizemini koruyor.

  • Ceylin’in yeni bir plan yaptığı tanıtımda Ilgaz ona engel olmaya çalışıyor. Ceylin ise planını öğrenirse onu durduracağını bildiği için Ilgaz’ı bilinmezliklerle baş başa bırakıyor. Tilmen Hukuk’la ilişiğinin kesildiğini öğrendikten sonra Ceylin’le birlik olmaya karar veren Cüneyt Ceylin’le beraber Yekta’nın ofisine gizlice girerken büyük bir telaşla ofisine gelen Yekta’nın nasıl bir manzarayla karşılaşacağı heyecanı yükseltiyor. Yaşanan zaman atlamasında Eren’in dehşetle Ceylin’e “Nasıl kıydın?” sorusunu yöneltmesi gerilimi artırırken ekranların sevilen dizisi Yargı etkileyici bir sezon finaliyle Pazar akşamına damga vurmaya hazırlanıyor.

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