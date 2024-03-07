Yaren leylek eşine kavuştu

Herkes bu hikayenin Yaren veya Adem Amca'ya bir şey olması halinde biteceğini söylüyor ama üçüncü bir ihtimal daha var. O da Yaren'in eşi. Zira eşlerden biri göçten gelmediğinde, diğeri aynı yuvaya bir süre sonra başka bir leylek getirmeye çalışır. Ancak bunda başarılı olamazsa, bu kez kendisi başka bir köyde yeni eş bulup başka bir yuvaya geçebilir ve köyü terk edebilir. O yüzden Nazlı'nın gelişi de çok önemli. Peki gelen Nazlı mı? Onu nasıl tanıyorsunuz? Evet Nazlı.