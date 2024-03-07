Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yaren leylek eşine kavuştu

        Yaren leylek eşine kavuştu

        Bursa'da yaşayan 68 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile de buluştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren'in buluşması, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

        • 2

          Geçen 12 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. 29 Şubat'ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi.

        • 3

          Yaren'den 7 gün sonra eşi Nazlı da Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

        • 4

          Geçen yıl 4 yavruları olan Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izlerken, Tüydeş, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        • 5

          "Sabah Yaren leylek eşini bekliyor diye bahsetmişken, akşamüstü eşi Nazlı da köydeki yuvasına kondu. Böylece 6 ay sonra yeniden yuvada buluştular. Bu da bugünkü ilk kavuşma anlarından bir kare. Mutlulukları gözlerinden okunuyor sanki. Bu güzel kavuşmayı Adem Amca gölden izledi. Belki karnı açtır ve balık yemek ister diye göldeki yerini aldı ama 2 leylek yuvalarından pek ayrılmadılar. Adem Amca o anları böyle izledi.

        • 6

          Herkes bu hikayenin Yaren veya Adem Amca'ya bir şey olması halinde biteceğini söylüyor ama üçüncü bir ihtimal daha var. O da Yaren'in eşi. Zira eşlerden biri göçten gelmediğinde, diğeri aynı yuvaya bir süre sonra başka bir leylek getirmeye çalışır. Ancak bunda başarılı olamazsa, bu kez kendisi başka bir köyde yeni eş bulup başka bir yuvaya geçebilir ve köyü terk edebilir. O yüzden Nazlı'nın gelişi de çok önemli. Peki gelen Nazlı mı? Onu nasıl tanıyorsunuz? Evet Nazlı.

        • 7

          Çünkü o da gelir gelmez bahçeye inip, Adem Amca'nın avlusunda volta attı bir süre. Nihayetinde onlar bir kez daha erdi muradına. Leylekler genellikle baharda yuvada buluşup sonbaharda ayrılırlar. Yaren bu zamana kadar sadece tek bir sefer eşiyle birlikte aynı anda geldi yuvasına. Genelde erkek leyleklerde görülen ortak özellikteki gibi ilk gelir ve eşini yuvada bekler."

        • 8

          ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

          Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

        • 9

          2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

        • 10

          YUVASI İZLENEBİLİYOR

          Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı.

           

        • 11

          Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

          *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı!
        Kudret Karabülak cinayetinde karar açıklandı!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Çok büyük acı! Anne ve 2 çocuğu 6. kattan düştü!
        Yılın çifti seçildiler
        Yılın çifti seçildiler
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Asgari ücret zammı SGK’ya yaradı
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Habertürk Anasayfa